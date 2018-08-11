Islam Slimani, Fenerbahçe formasını giydi!

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Islam Slimani, çubuklu formayı giydi.
Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen Cezayirli golcünün Bursaspor maçı öncesi Ülker Stadyumu'na geldiği ve burada tüm şartlarda anlaşma sağladıktan sonra formayı giydiği belirtildi.
İşte Islam Slimani'nin Fenerbahçe formalı fotoğrafı:
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Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen Cezayirli golcünün Bursaspor maçı öncesi Ülker Stadyumu'na geldiği ve burada tüm şartlarda anlaşma sağladıktan sonra formayı giydiği belirtildi.
İşte Islam Slimani'nin Fenerbahçe formalı fotoğrafı:
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın