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Islam Slimani, Fenerbahçe formasını giydi!

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani'nin Fenerbahçe formasını giydiği fotoğraf basına sızdı.

Kaynak: Sporx.com
Islam Slimani, Fenerbahçe formasını giydi!
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11 Ağustos 2018 21:15
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Islam Slimani, çubuklu formayı giydi.

Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen Cezayirli golcünün Bursaspor maçı öncesi Ülker Stadyumu'na geldiği ve burada tüm şartlarda anlaşma sağladıktan sonra formayı giydiği belirtildi.

İşte Islam Slimani'nin Fenerbahçe formalı fotoğrafı:




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