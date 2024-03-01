İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda 38 ülkeden 596 sporcu yarışacak

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve yarın Erzurum'da başlayacak 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta 38 ülkeden toplam 596 sporcu yarışacak.



Erzurum'da yarın açılış töreniyle başlayacak ve 12 Mart'ta sona erecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için hazırlıklar tamamlandı. Organizasyonda sporcular, satranç, alp disiplini, curling, snowboard, futsal ve kayaklı koşu olmak üzere 6 branşta madalya mücadelesi verecek.



Türkiye, olimpiyatlarda kadın ve erkek futsal milli takımlarında 19'ar, alp disiplininde 3 erkek, satrançta 6 erkek ve 5 kadın, curlingde 6'şar kadın ve erkek, snowboard yarışlarında da 1 erkek sporcu ile olmak üzere toplam 65 sporcuyla mücadele edecek.



Organizasyona Almanya, Büyük Britanya, İtalya, Macaristan, Bosna Hersek, Çin, Japonya, İsviçre, Kazakistan, Brezilya ve Çekya'nın da aralarında bulunduğu 38 ülkeden 596 sporcu ile 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişinin katılacak.



20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda satranç yarışları Erzurum'un merkez ilçelerden Yakutiye'deki Erzurum Gençlik Merkezi'nde, alp disiplini yarışları Konaklı Kayak Merkezi'nde, curling Yakutiye'deki Curling Salonu'nda, snowboard Palandöken'deki Konaklı Kayak Merkezi'nde, futsal Aziziye Kapalı Spor Salonu ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, kayaklı koşu ise Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



- "Sesimiz spor olsun ve tüm dünya duysun"



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, organizasyonu AA muhabirine değerlendirdi.



Olimpiyatlara katılım başvurularının kendilerini mutlu ettiğini belirten Vural, "2017'de Samsun'da 86 ülkeden 6000 küsur katılımcı ile başarıyla gerçekleştirdiğimiz 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan 7 sene sonra şimdi de kış olimpiyatlarını düzenleyeceğiz. Kış sporlarında dünya markası haline gelmiş Erzurum'umuzda 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacağız. Türkiye'mizde yine bir büyük organizasyonu başarıyla gerçekleştirip katılım kaydı yaptıran 36 ülkeyi mutlu bir şekilde yolcu etmek istiyoruz." diye konuştu.



Türkiye'yi tüm branşlarda başarıyla temsil etmek için ay-yıldızlı sporcuların da hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Vural, "Sporcularımız uzun süredir bu olimpiyatlara hazırlanıyor. Milli takımlarımız, kadın ve erkek futsal, curling, satranç, snowboard ve alp disiplini branşlarında yarışacaklar. Milli sporcularımız inanıyorum ki aylardır süren emeklerinin karşılıklarını alacaklar ve ay-yıldızlı bayrağımızı ait olduğu göndere çekecekler, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletecekler. Bunun için sporcularımız da hazırlıklarını tamamladı." ifadelerini kullandı.



"Sesimiz spor olsun ve tüm dünya duysun" olimpiyatlardali sloganları olduğunu kaydeden Vural, "Dünyanın 3. büyük spor etkinliği olan işitme engelliler olimpiyatları, işitme engelli vatandaşlarımızın sesini duyurmak, onların azim ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermek için bir fırsat. Yaklaşık 2 hafta boyunca sporseverler yarışmaları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyebilecekler. Ayrıca tüm sporseverleri çocuklarımıza destek olmak için müsabakalara bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





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