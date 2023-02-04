Isaac Cofie: 'Elimizden geleni yaptık'

Sivassporlu Isaac Cofie, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Isaac Cofie yaptığı açıklamada, "Hepimiz elimizden geleni yaptık. Yüzde 100'den fazlasını yaptık. Henüz lig bitmedi. Bulunduğumuz yer iyi değil. Galibiyet güzel ama devamını getirmek gerek." dedi.



Ayrıca, "Taraftarımız bizi öyle bir ateşledi ki yorgun düştüğümüz anlarda maça tutunabildik ve skoru koruduk. Taraftarımızın varlığı bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.





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