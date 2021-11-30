İrfan Can Kahveci, "saldırı" gerekçesiyle PFDK'da!

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci, 'saldırı' gerekçesiyle PFDK'da!
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30 Kasım 2021 20:13
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin Göztepe karşılaşmasındaki "saldırısı" sebebiyle PFDK'ya sevk edildiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

5-10 MAÇ ARASI CEZA

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı 44. maddesine göre İrfan Can Kahveci, 5-10 maç arası ceza alacak.


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