İpek Öz, Academy World Tennis Tour'da çeyrek finalde!

Academy World Tennis Tour'da Milli tenisçi İpek Öz, çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Öz, Academy World Tennis Tour'da çeyrek finalde!
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27 Ocak 2022 18:22
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Rafa Nadal Academy World Tennis Tour Turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre İpek, turnuvada İtalyan sporcu Martina Di Giuseppe'yi 6-2, 6-4 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Quirine Lemoine ile karşılaşacak.

 

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