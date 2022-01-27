İpek Öz, Academy World Tennis Tour'da çeyrek finalde!

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Rafa Nadal Academy World Tennis Tour Turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre İpek, turnuvada İtalyan sporcu Martina Di Giuseppe'yi 6-2, 6-4 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Quirine Lemoine ile karşılaşacak.
Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre İpek, turnuvada İtalyan sporcu Martina Di Giuseppe'yi 6-2, 6-4 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Quirine Lemoine ile karşılaşacak.