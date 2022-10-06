Inter, Hakan için harekete geçiyor

Inter, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Hakan Çalhanoğlu ile yeni kontrat yapmak için harekete geçiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Inter, Hakan için harekete geçiyor
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06 Ekim 2022 17:45
Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için harekete geçiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Milano temsilcisinin, Katar'daki Dünya Kupası sırasında Hakan'ın temsilcisi ile yeni sözleşme için bir araya geleceği belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Inter'in kötü sürprizlerden kaçınmak adına yeni kontrat hamlesini erken yapmak istediği aktarıldı.

Inter'in, şu an yıllık 5 milyon euro kazanan milli futbolcumuz ile ekonomik olarak anlaşma sağlaması gerektiği vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yaz aylarında Premier Lig temsilcileri Everton, Nottingham Forest ve Newcastle United'dan teklifler aldığı ancak Inter'de kalmak için bu teklifleri geri çevirdiğinin hatırlatıldı.

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