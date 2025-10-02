İngiltere'de İsrail protestosu: Wembley Stadı'na yürüdüler!

Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail'in futboldan men edilmesini isteyen bir grup, Wembley Stadı önünde protesto gösterisi düzenledi.İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı önünde toplanan grup, "İsrail'i FIFA'dan atın", "Filistin'e adalet", "İsrail'i boykot edin", "Yaşasın özgür Filistin" sloganları atarak Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, İngiltere Futbol Federasyonu'na, İsrail'in UEFA ve FIFA tarafından men edilmesine destek vermesi çağrısında bulundu.Emma isimli protestocu AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası etkinliklerden, futboldan, Eurovision gibi faaliyetlerden men edilmesi gerektiğini belirterek,diye konuştu.İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırması ve çok sayıda aktivisti yasadışı şekilde alıkoymasına şaşırmadığını dile getiren Emma, "O filonun Gazze'nin yakınına bile gitmesine hiçbir şekilde izin verileceğini düşünmemiştim. Gazze'deki Filistinliler kıyıdan birkaç metre uzakta balık bile tutamıyor. Filoda olanların çok cesur olduklarını düşünüyorum, çünkü başlarına gelecekleri bildiklerine inanıyorum. Elbette, onların gözaltından serbest bırakılmasını görmek isterim." ifadelerini kullandı.Dominic isimli Wimbledon taraftarı ise, İsrail'in neden UEFA organizasyonlarında mücadele ettiğini anlamadığını dile getirerek,dedi.UEFA ve FIFA'ya futbol taraftarlarının sesini dinleme çağrısında bulunan Dominic,şeklinde görüş belirtti.Dominic, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırmasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti: