İlker Salman: ''Zor bir lig ancak elimizden geleni yapacağız''

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Samsunspor'un başantrenörü İlker Salman, bu sezon iyi mücadele edip lige renk katmayı hedeflediklerini söyledi.



İlker Salman, AA muhabirine, yeni bir ligde ve yeni bir heyecan içinde olduklarını dile getirdi.



Süper Lig'de ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Salman, "Ligde kalıcı olmak istiyoruz. Çok zor bir lig, çok kemikleşmiş, ciddi bütçeleri olan takımlara karşı mücadele edeceğiz ama elimizden geldiği kadarıyla saha içinde bugüne kadar ne yaptıysak, mücadelemizi maksimum seviyede gösterip Samsunspor'a yakışır şekilde lige renk katmaya çalışacağız." dedi.



Ligde büyük bütçeli takımların bulunduğuna işaret eden Salman, "Buradaki esas amacımız kalıcı olmak. Hem bütçe hem organizasyon anlamında buraya alışmak çok kolay bir şey değil. Bir de lige play-off'tan geldiğimiz için geç çıktık. Biz lige yükseldiğimizde hem transfer hem organizasyon olarak çok fazla süremiz yoktu. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu ligde kalıcı hale gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Genel menajer Ekim: "Süper Lig'de kalmak istiyoruz"



Takımın genel menajeri Emre Ekim ise Samsunspor'un 3 yıllık bir yapılanma sürecinden geçtiğine dikkati çekti.



Yapılanmanın sonucunda Süper Lig'e çıkarak güzel bir adım attıklarını vurgulayan Ekim, şöyle devam etti:



"Bundan sonraki süreçte de amacımız ligde kalıcı olmak. Sezon bizim için biraz geç bitti. Hem bütçe hem transfer hem de organizasyon sağlamak için çok fazla zamanımız yoktu ama bu zamanı en iyi şekilde kullanıp, bütçemize uygun takım kurmak istedik. Kalıcı olmayı sağlayabilmek için lig başlamadan 5 hazırlık maçı oynadık. Her hazırlık maçında üzerine koyarak gittiğimizi düşünüyorum. Ankara'da iki hazırlık maçı daha yapacağız ve lige hazır hale geleceğiz."



Özellikle iç saha maçlarındaki atmosferin çok keyifli olacağını dile getiren Ekim, şunları kaydetti:



"Her zaman küçük bütçelerle takım kurduk. Kağıt üzerine baktıklarında, 'Bu takım şampiyon olur' diye kimse demedi geçtiğimiz yıllarda ama biz final oynadık ve şampiyon olduk. Sezon başında kağıt üzerinde her şey olsaydı ligler oynanmazdı. Tabii ki kağıt üzerinde favori olmayacağımız çok maç olacak ama biz kazanmak için gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Kazansak da kaybetsek de son topa kadar mücadele eden bir takım oluşturmak, gayemiz. Yine aynı şeyi hedefliyoruz. Seyircimiz maça geldiğinde biz kaybetsek bile, 'Sonuna kadar savaştı, mücadele etti' demesi lazım. Süper Lig'de kalmak istiyoruz."