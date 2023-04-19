İlkay Gündoğan'dan Barcelona açıklaması

Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.



Sezon sonunda Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan İlkay, Barcelona'nın kendisi ile ilgilendiği iddialarına yanıt verdi. İspanyol devinin ilgisini inkar etmeyen tecrübeli oyuncu, "Arka planda Barcelona ile görüşmeler oluyor. Sözleşmemin bitmesine birkaç ay kala bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Çok fazla detaya girmedim. Hala verilmiş bir karar yok; ne benim tarafımdan, ne de kulüp tarafından. Görüşmeler devam ediyor. Karar alındığı zaman ilk olarak kamuoyuna duyuracağız." dedi.



Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'de sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon kulübüyle çıktığı 40 maçta 5 gol 5 asistlik katkı sağladı.





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