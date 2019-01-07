İlkay Gündoğan asistlerle coştu, City '7' yaptı!

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında Manchester City, evinde Championship ekiplerinden Rotherham United 7-0 mağlup etti.
Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Sterling, 43. dakikada Foden, 45+1. dakikada kendi kalesine Ajayi, 52. dakikada Jesus, 73. dakikada Mahrez, 78. dakikada Otamendi ve 85. dakikada Sane'den geldi. Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, karşılaşmada 4 asist yaparak yıldızlaştı.
Öte yandan Manchester City, 1968'den sonra FA Cup'taki en farklı galibiyetini de almış oldu.
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Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Sterling, 43. dakikada Foden, 45+1. dakikada kendi kalesine Ajayi, 52. dakikada Jesus, 73. dakikada Mahrez, 78. dakikada Otamendi ve 85. dakikada Sane'den geldi. Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, karşılaşmada 4 asist yaparak yıldızlaştı.
Öte yandan Manchester City, 1968'den sonra FA Cup'taki en farklı galibiyetini de almış oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın