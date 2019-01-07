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İlkay Gündoğan asistlerle coştu, City '7' yaptı!

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Manchester City, Rotherham United'ı 7-0 mağlup etti ve tur atladı.

Kaynak: Sporx.com
İlkay Gündoğan asistlerle coştu, City '7' yaptı!
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06 Ocak 2019 18:53
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında Manchester City, evinde Championship ekiplerinden Rotherham United 7-0 mağlup etti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Sterling, 43. dakikada Foden, 45+1. dakikada kendi kalesine Ajayi, 52. dakikada Jesus, 73. dakikada Mahrez, 78. dakikada Otamendi ve 85. dakikada Sane'den geldi. Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, karşılaşmada 4 asist yaparak yıldızlaştı.

Öte yandan Manchester City, 1968'den sonra FA Cup'taki en farklı galibiyetini de almış oldu.

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