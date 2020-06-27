Süper Lig'im 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, OrgillEn son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, 103 gün sonra Medical Park'ta müsabakaya çıkacak.Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, 27 Haziran Cumartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 114 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu.Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.