İlhan Palut: 'Taylan Antalyalı ile ilgileniyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta iç sahada istemedikleri bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.Rakibi, ertelenen bir maçı nedeniyle tam anlamıyla analiz etme şansı bulamadıklarını belirten Palut,dedi.Palut, geçen hafta iyi oynadıkları 35 dakikalık süreyi bu maçta biraz daha artırdıklarını dile getirerek, önde baskı yaparak, paslarla çıkmaya çalışan Alanyaspor'u zorladıklarını ve onları uzun toplarla çıkmaya ittiklerini kaydetti.Futbolun sadece top rakipteyken oynanmadığını vurgulayan Palut,diye konuştu.Palut, ikinci maçlarına çıktıklarını ve çok gol kaçırdıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:Futbolun bir sonuç oyunu olduğunu anlatan Palut, iki maçta sadece bir puan alabildiklerini hatırlattı.Palut, önlerindeki RAMS Başakşehir maçının da ertelendiğini hatırlatarak,değerlendirmesinde bulundu.Oyuncularını iyi mücadeleden dolayı kutlayan Palut, bir puan kazanan tarafın Alanyaspor olduğunu savundu.Palut, Ali Sowe'un iki maçtaki performansıyla ilgili soruya isediye cevap verdi.Palut, transferler konusunda gelen soruya ise Taylan Antalyalı ile ilgilendiklerini kaleci konusunda ise iki isimle görüşmeleri sürdürdüklerini ve birini alacaklarını sözlerine ekledi.