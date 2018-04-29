İtalya Ligi'nde 35. hafta maçında küme düşenile kümede kalma savaşı verenkarşılaştı. Teknik direktör Massimo Oddo'nun yerine Igor Tudor'u getiren Udinese, Hırvat teknik adamla çıktığı ilk maçını 3-3'lük beraberlikle tamamladı.maçın 13. dakikasında'in golüyle 1-0 öne geçti.ile durumu 1-1 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.Maçın 57. dakikasında'nin atılması sonucuöne geçmeyi başardı.'nun öne geçmesinin ardından şoku kısa sürede atanama maçı kazanmayı başaramadılar.Ev sahibi'dadurumu 3-3 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.28 Ocak'tan bu yana tam 12 lig maçında kazanamayan Udinese, Igor Tudor ile de bu kötü seriye son veremedi ve galibiyet hasretini 13 maça çıkararak 34 puana ulaştı. Benevento da puanını 18 yaptı.İtalya Ligi'nde gelecek hafta Benevento, SPAL deplasmanına konuk olacak. Udinese, Inter'i ağırlayacak.