İdman sahasından bomba çıktı!

İtalya Serie A ekibi Roma'nın idman tesislerinde bombalar tespit edildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bombalar çalışmaların kesintiye uğramasına neden oldu.



Bombalar Roma'nın tesislerindeki inşaat sırasında şans eseri keşfedildi.



FAALİYETLER İPTAL OLDU



2. Dünya Savaşı yıllarında gömülen tam 20 adet bomba tesislerin kalbindeki Piazzale Dino Viola bölgesinde bulundu.



Bunun üzerine tüm faaliyetler iptal edildi ve ordu çalışanlarının katılımıyla bombalar yerin altından çıkarıldı.



Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı A takım ise, kazı alanından uzak bir bölgede çalıştığı için idmanında kesinti yaşamadı.



