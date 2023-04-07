iddaa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor için özel oyun

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu hafta oynayacağı maçlar için iddaa'da özel bir oyun var!

Haber; Sporx.com
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iddaa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor için özel oyun
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07 Nisan 2023 16:18
iddaa'dan Spor Toto Süper Lig için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.

Ligin 28. haftasında Beşiktaş - Giresunspor, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçları için özel bir oyun var!

Süper Lig'de bu hafta ligin devleri kazanırlar mı?

Bu oyunla, kombine kuponda toplam 3.97 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 4.77 oluyor.

Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.

Oyun kapanış tarihi: 8 Nisan 20:30

8 Nisan Cumartesi 20:30 Kasımpaşa - Trabzonspor
9 Nisan Pazar 20:30 Beşiktaş - Giresunspor
10 Nisan Pazartesi 20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

ÜÇÜ DE KAZANIR MI?
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