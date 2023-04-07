iddaa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor için özel oyun

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iddaa'dan Spor Toto Süper Lig için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.Ligin 28. haftasında Beşiktaş - Giresunspor, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçları için özel bir oyun var!Süper Lig'de bu hafta ligin devleri kazanırlar mı?Bu oyunla, kombine kuponda toplam 3.97 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 4.77 oluyor.Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.8 Nisan Cumartesi 20:30 Kasımpaşa - Trabzonspor9 Nisan Pazar 20:30 Beşiktaş - Giresunspor10 Nisan Pazartesi 20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe