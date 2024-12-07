Ibrahimovic: 'Antrenör olmak istemiyorum'

Efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istemediğini belirtti.



Ibrahimovic yaptığı açıklamada, "Kendimi hala antrenör olarak görmüyorum. Antrenör olmak istemiyorum. Antrenörlük bana cazip gelmiyor." diye konuştu.



Teknik direktörlüğün kapsamlı bir iş olduğunu belirten Zlatan, "Çok kapsamlı bir iş. Çok fazla alanı kapsamanız, fikirler ve çözümler bulmanız, maçları hazırlamanız, takip etmeniz ve antrenörlük yapmanız gerekiyor. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Antrenör olarak 1 yıl, 10 yıl gibi geliyor. Bu yüzden de bana cazip gelmiyor." açıklamasını yaptı.



