  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Hummels, eski takımı Dortmund'u destekledi, ortalık karıştı!

Bayern Münih'in Alman stoperi Mats Hummels, eski takımı Borussia Dortmund'un Avrupa Ligi'nde Atalanta'ya attığı golün ardından sevinince taraftarlar tarafından tepki topladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hummels, eski takımı Dortmund'u destekledi, ortalık karıştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2018 18:12
Bayern Münih'in Alman futbolcusu Mats Hummels, Avrupa Ligi'nde oynanan Atalanta - Borussia Dortmund maçında eski takımı Dortmund'u unutmadı.

7 yıl Dortmund forması giyen Hummels, Atalanta maçında 83. dakikada Marcel Schmelzer'in attığı golün ardından Twitter adresinden "SCHMELLEEEEEEEEEE!" şeklinde bir tweet attı.

''SENİN İÇİN BU KADAR SEVİNİYORLAR MI?''

Dortmund, bu golle adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdırırken Bayern Münih forması giyen Hummels'in Bayern'in rakibi Dortmund için attığı bu tweet Bayern Münih taraftarları tarafından tepki ile karşılandı.

Bayern taraftarları, Twitter'dan Alman stopere ''Bir şey yaparken Bayern Münih forması giydiğini unutma'' ve ''Senin eski takım arkadaşların, senin takım için bu kadar seviniyor mu?'' gibi tweetler attı.

''İNSANLAR, SEVİNMEMENİ SÖYLÜYOR...''

Hummels ise gelen tepkilerin ardından attığı tweetle ''İnterneti seviyorum. İnsanlar, yıllarca birlikte oynadığınız kişiler için sevinmemen gerektiğini söylüyorlar. Haha, iyi geceler'' cevabını verdi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için