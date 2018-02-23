'in Alman futbolcusu, Avrupa Ligi'nde oynanan Atalanta - Borussia Dortmund maçında eski takımı Dortmund'u unutmadı.7 yıl Dortmund forması giyen Hummels, Atalanta maçında 83. dakikada'in attığı golün ardından Twitter adresinden "SCHMELLEEEEEEEEEE!" şeklinde bir tweet attı.Dortmund, bu golle adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdırırken Bayern Münih forması giyen Hummels'in Bayern'in rakibi Dortmund için attığı bu tweet Bayern Münih taraftarları tarafından tepki ile karşılandı.Bayern taraftarları, Twitter'dan Alman stopere ''Bir şey yaparken Bayern Münih forması giydiğini unutma'' ve ''Senin eski takım arkadaşların, senin takım için bu kadar seviniyor mu?'' gibi tweetler attı.Hummels ise gelen tepkilerin ardından attığı tweetle ''İnterneti seviyorum. İnsanlar, yıllarca birlikte oynadığınız kişiler için sevinmemen gerektiğini söylüyorlar. Haha, iyi geceler'' cevabını verdi.