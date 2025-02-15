Hull City'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City evinde Norwich City ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı
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15 Şubat 2025 20:03
İngiltere Championship'in 33. haftasında Ruben Selles'in ekibi Hull City evinde Johannes Thorup'un yönetimindeki Norwich City ile 1-1 berabere kaldı.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü 14. dakikada Matty Crooks kaydetti. Norwich'e beraberliği getiren golü ise 47. dakikada Josh Sargent kaydetti.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmayı yerinden takip etti.



Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik, teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça yükselen Hull City 30 puana ulaşırken, Norwich 44 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Sunderland'e konuk olurken, Norwich evinde Stoke City'yi ağırlayacak.


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