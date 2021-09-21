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Hornets'ın antrenmanında tanıdık bir yüz: Michael Jordan!

Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan, ekibinin antrenmanında boy gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan, ekibinin antrenmanında boy gösterdi.

Yeni sezona hazırlanırlanan Hornets ekibinin yakın zamandaki bir antrenmanında, oyuncuları izleyenler arasında takımın sahibi ve Chicago Bulls efsanesi Jordan da yer aldı.

Jordan, Terry Rozier tarafından düzenlenen Hornets antrenmanını izledi:







Son yıllarda oyuncularıyla etkileşimde daha aktif olan MJ, antrenmandaki varlığıyla, oyunculara yalnızca moral açısından değil, oyun kalitesi açısından da motive etmeyi hedefliyor.

Hornets, uzun yıllar başarısız olan Draft seçimlerinden sonra, geçtiğimiz sezon Yılın Çaylağı olan LaMelo Ball ile yapılanmayı hedefliyor.


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