Hollanda'ya deplasmanda tek gol yetti

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Hollanda, deplasmanda Letonya'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

, Fotoğraf; EPA
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Hollanda'ya deplasmanda tek gol yetti
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08 Ekim 2021 23:48
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Hollanda ile Letonya karşı karşıya geldii.

Daugavas Stadiona'da oynanan maçı Hollanda 1-0 kazanarak grup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Depay'ın asistinde Klaassen takımını öne geçiren isim oldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Hollanda oyun üstünlüğünü elinden bırakmazken Letonya kalesinde büyük baskı kuramasa da mücadeleyi yüzde 77 topla oynamayla tamamladı ve rakibine fırsat vermeden üç puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Hollanda 16 puana yükselerek Norveç'in de puan kaybettiği haftada liderliğini sürdürdü. Letonya ise 5 puanda kaldı.


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