Hollanda'da Ferdi fırtınası: 'En iyisi'

Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi, Fenerbahçe'de son dönemde fazla şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.



Ferdi'nin iyi durumda olduğunu kaydeden teknik direktör, "Fenerbahçe'de Cocu sonrasında alındı ancak o gittikten sonra ilk 11'e girmeye başladı. Kulüp daha sonra Mesut Özil'i transfer etti. Macaristan'da yaptığımız idmanlarda Ferdi en iyi isimdi. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. Bana göre Hollanda'da Ajax dışında tüm takımlarda rahatlıkla forma giyebilir" dedi.



Henüz milli takım tercihini resmi olaran açıklamayan 21 yaşındaki Ferdi, Hollanda U21 takımında 16 maça çıktı ve 1 kez ağları sarstı.



