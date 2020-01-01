Herro: "Haslem'ın kalması, piyangoyu iki kez vurmak gibi"

Miami Heat guardı Tyler Herro, Heat'in Udonis Haslem ile tekrar anlaşma imzalamasının, "piyangoyu iki kez vurmak" gibi olduğunu söyledi.



Heat'in geçtiğimiz sezondaki isimsiz kahramanlarından biri, her zaman olduğu gibi yine Haslem'dı. 40 yaşındaki oyuncu, ekibi kenardan motive etmeye devam etmiş ve neredeyse bir yardımcı koç rolü üstlenmişti.



Herro yakın zamanda Haslem'ın kendisi ve ekibi için ne kadar önemli olduğundan bahsetti:



"Veteran var, veteran var... Geçen yıl ortaya çıkabildiğim koşullar ve parçası olabildiğim bu kültür, sanki kutsanmışım gibi hissettiriyor. Kutsanmak ne kelime? Ligdeki ilk sezonunuzda büyük veteranınızın Udonis Haslem olması? Bu resmen piyangoyu vurmaktır. Ve bu ölü sezonda tekrar imza atıp bir yıl daha geri dönmesi? Bu hemen hemen piyangoyu iki kez vurmak gibidir."



Heat, Haslem'a tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir veteran minimum kontrat vermiş ve 40 yaşındaki oyuncuyu, 18'inci sezonunda da kadroda tutmuştu.



