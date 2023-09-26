Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor!

Hentbol Erkekler Süper Kupa, çarşamba günü İstanbul'da sahibini bulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor!
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26 Eylül 2023 12:08
Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Süper Ligi şampiyon tamamlayan Beykoz Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş Safi Çimento, kupayı alabilmek için kozlarını paylaşacak.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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