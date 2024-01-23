"Heat, Kyle Lowry için takas araştırıyor" iddiası

Miami Heat'in son takas günü öncesi Kyle Lowry için olası bir takas üzerine araştırma yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Heat, Kyle Lowry için takas araştırıyor' iddiası
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23 Ocak 2024 12:56
Miami Heat'in son takas günü öncesi Kyle Lowry için olası bir takas üzerine araştırma yaptığı bildirildi.

Miami Herald'dan Anthony Chiang, Heat'in 8 Şubat olan son takas tarihinden önce olası bir Lowry takasını araştırdığını iddia etti:

"Birçok lig kaynağına göre Heat, 8 Şubat olan NBA takas son tarihi öncesinde Lowry ile ilgili takasları araştırmaya devam ediyor. Lowry, süresi dolan 29,7 milyon dolarlık kontratıyla takas piyasasında belli bir değer taşıyor."

37 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 8,2 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaund ortalamaları yakalamış ve bir sezon öncesine göre düşüş göstermişti.

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