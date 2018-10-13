Premier Lig'in ilk iki ayında 'ayın oyuncusu' seçilen'nin Belçikalı yıldızı, Manchester United'ı çalıştıran eski teknik direktörühakkında konuştu.Belçika'nın HLN gazetesine konuşan Hazard, Jose Mourinho ile birlikte Chelsea'deki son dönemi hakkında çarpıcı sözler kullandı.Hazard, Mourinho hakkında; ''Mourinho ile son sezonumuz hiç iyi geçmedi. Kazanamıyorduk, sıkıcı bir rutinin içine girmiştik. Antrenman, antrenman... Hiç zevk almıyorduk. İki taraf için de ayrılık iyi oldu. Şimdi bana tekrar çalışmak istediğin teknik direktör kim derseniz Mourinho derim.'' diyerek ilginç ifadelerde bulundu.Belçikalı yıldız, sözlerine devam ederken ''Eğer sonuçlar kötü olursa futbolcuları eleştirmeye başlar. Bunu biliyorsunuz. Ama ardından bunu kabul etmiştim. Çünkü karakterinin bir parçası. Eğer kazandığınızda Mourinho, hayal edebildiğiniz en iyi teknik direktör olur. Arkadaşınız olur, ne isterseniz yapar. Bir gün izin istediğinizde iki gün verir. Şampiyon olduğumuz sezon beraber çok sayıda güzel maç oynadık.'' diye konuştu.Hazard, ''Kariyerimde keşke şunu yapsam diye çok fazla demedim. Ancak Mourinho ile birlikte Chelsea'de daha uzun çalışamamak bunlardan birisi. Beraber başarılarımız oldu ama bitişi çok negatif oldu. 12 yıllık kariyerimde toplasan 1 yıl kötü oynamışımdır. Bunun 6 ayı da Mourinho'ya denk geldi.