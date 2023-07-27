NBA, Atlanta Hawks ve Orlando Magic ekiplerinin 9 Kasım'da Mexico City'de bir normal sezon maçı oynayacaklarını duyurdu.



1992 yılından bu yana 32'inci NBA maçına ev sahipliği yapacak olan Meksika, bu alanda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dışında diğer ülkeler arasında zirvede yer alıyor.



Hawks ekibi tarihinde ilk kez Meksika'ya ziyarette bulunacak. Bu konuda daha tecrübeli olan Magic ise, 2012'den bu yana dördüncü kez oynamış olacak.



Hawks, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir hazırlık maçı oynamıştı. Magic ise daha öncesinde Meksika'nın yanı sıra Japonya, Çin ve Brezilya'da da bulunmuştu.



