Hatayspor'da açıklama: 'Boupendza, Fenerbahçe'yi istiyor'

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde Krasnodar ile transferi için görüştükleri yıldız golcüleri Aaron Boupendza için Fenerbahçe sürprizini açıkladı.



Fenerbahçe ile görüştüklerini kaydeden Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Mesela 5 kulüp Boupendza için aynı teklifi verirse tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'de oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.



"OYUNCU KALDI AMA KİMSEYLE İLGİLİ DEĞİL"



"Ortada çok spekülasyon var ama Fenerbahçe, Galatasaray kimse ile ilgili bir şey değil. Oyuncumuz Hatayspor'da kalıp gollerine devam edip daha sonra ayrılmak istedi. Hatay'da oynamaya devam edecek."



"BOUPENDZA BARCELONA'DA OYNAMAK İSTİYORUM DİYOR"



"Fenerbahçe istedi 1 ay önce ama verdiğimiz şartlara yanaşmadılar. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da gider. Parayı kim verirse oraya gider. Oyuncumuz Rusya'yı da çok istemedi. Avrupa'da bir takım istedi. Bu adam ben Barcelona'da oynamak istiyorum diyor. Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmesi daha kolay olabilir ama Fenerbahçe parayı vermeden oyuncuyu alamazsa hayallerle olmaz ki..."



"FİYAT FENERBAHÇE'YE ÇOK GELDİ"



"Erol Bileck Hatayımızın gururu. Erol Bilecik şunu yapabilir: 5 takım 10 milyon euro verdi, Fenerbahçe'de verdi. Bizim tercihimiz Fenerbahçe olur. Galatasaray istedi ama resmi olarak değil. Başakşehir, Trabzonspor'da da dostlarımız var. Başakşehir maçından sonra Onursal Başkanımız yaptı. Bu transferle tesislerimizi yaptırmak istiyoruz diye."



"BÜYÜK TAKIMDA OLSA DEĞERİ 50 MİLYONDUR"



Oyuncumuz Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ta oynasın biz de isteriz. Transfer dönemi devam ederken bize teklifte bulunuldu. Uzun bir liste ile bizim arkadaşlarımız karşı teklifi verdi. Şunu alırız, bunu alırız, şu payı alırız diye. Sonra Başkan Ali Bey dedi ki, "Siz para kazanmanın kolay olduğunu mu sanıyorsunuz?" diye. Bizim istediğimiz 10 milyon euroyu çok gördüler. Bu oyuncumuz büyük bir takımın elinde olsun değeri 50 milyondur."



