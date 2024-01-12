Hatayspor ile Pendikspor karşı karşıya

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü Mersin'de Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 20 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatay ekibi, çıktığı karşılaşmalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.
Hatayspor, 15 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor karşısında galibiyet arayacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 20 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatay ekibi, çıktığı karşılaşmalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.
Hatayspor, 15 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor karşısında galibiyet arayacak.
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