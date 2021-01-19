Hatayspor, 2 eksikle Yeni Malaatyaspor'u ağırlayacak

Hatayspor, çarşamba günü sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, 2 eksikle Yeni Malaatyaspor'u ağırlayacak
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19 Ocak 2021 13:08
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında çarşamba günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.  

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 31 puanla 5. sırada bulunuyor. 

Hatayspor'da kart cezalısı Jean Claude Billong ile kaleci Munir Mohand Mohamedi dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



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