23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Hasan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı için açıklama!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

calendar 23 Eylül 2025 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 14:45
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Hasan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Her takım rakibi yenmeye çıkar. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli" dedi.

Corendon Alanyaspor, 26 Eylül Cuma günü Oba Stadı'nda saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç öncesi kulüp tesislerinde Başkan Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Her maça galibiyet için çıktıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Beşiktaş ile oynadık. Arkasından Fenerbahçe ile oynadık. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Burada bazı densizler, ahlaksızlar ve çapsızlar işte, 'Vay efendim, Galatasaray'a maçı verdi. Vay efendim, Fenerbahçe'ye maçı verdiler. Vay ona böyle oynuyorlar.' Bu ne kardeşim ya? Çok karaktersiz ve çapsızca açıklamaları da ben dikkate almıyorum. Biz sadece işimize bakarız. Biz Alanyaspor'uz. Her takım rakibi yenmeye çıkar. Anadolu takımlarının hepsi de biz de öyleyiz. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz. Orada kimin şampiyon olduğu, kimin ne yaptığı, kimin lider olduğu bizi hiç ilgilendirmez. Biz canız, canana bakmayız. Onun için biz önce kendimiz ne yapacağız ona bakarız" dedi.


Her takımdan puan almak için canla başla mücadele ettiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Kimse bizi, hiçbiri ilgilendirmiyor. Her takım da öyle düşünür. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Lütfen tuttuğunuz takımın taraftarlığını yapmaya oraya gelmeyin. Herkes üzerine Alanyaspor formasıyla gelsin. Alanyaspor ürünüyle gelsin. Bakın bizim şehrimizde bu büyük takımları burada izliyorsanız, oraya Alanyaspor'un ürününü almadan o tribüne geliyorsanız çok ayıp ediyorsunuz" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.