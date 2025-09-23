Hasan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı için açıklama!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Her takım rakibi yenmeye çıkar. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli" dedi.Corendon Alanyaspor, 26 Eylül Cuma günü Oba Stadı'nda saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç öncesi kulüp tesislerinde Başkan Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.Her maça galibiyet için çıktıklarını söyleyen Çavuşoğlu,dedi.Her takımdan puan almak için canla başla mücadele ettiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu,diye konuştu.