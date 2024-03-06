Hasan Arat'tan Santos'a 'devam' şartı: "Bize kupayı getir"

Galatasaray yenilgisi Beşiktaş'ta moralleri bozarken, Fernando Santos özellikle taraftarın hedefi haline geldi. Başkan Hasan Arat ve ekibi ise yanında durdukları deneyimli çalıştırıcıdan Türkiye Kupası'nı istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'tan Santos'a 'devam' şartı: 'Bize kupayı getir'
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06 Mart 2024 11:08
Son güncelleme 06 Mart 2024 11:43
Dolmabahçe'de 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde hücumda zorlanan ve gol bulamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'a taraftarların eleştirileri artarak devam etse de yönetim desteğini sürdürüyor.

Ancak Başkan Hasan Arat ve ekibinin, Portekizli çalıştırıcıdan devam için tek bir talebi var: Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI TALİ HEDEF

Beşiktaşlı kurmaylar, Süper Lig'de üçüncü sıra için Trabzonspor'la yarışılsa da ana hedef olarak Türkiye Kupası'nı görüyor. Yarı finalde, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'ne rakip olan siyah-beyazlılar, kupayı müzelerine götürüp yeni sezon öncesi moral bulmayı ve Süper Kupa oynama hakkını kazanmayı planlıyor. Bu nedenle Fernando Santos'tan en büyük beklenti, Türkiye Kupası'nın kaldırılması.

9 MAÇTAN 5'İNİ BOŞ GEÇTİLER

Savunmayı oturtmasına rağmen, hücumda başarılı olmadığı gerekçesiyle tepki gösterilen tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında 9 lig maçına çıktı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda sadece 9 kez rakip ağları sarsabildi. Üstelik bu golleri 4 maçta buldu, 5'inde ise sessiz kaldı. Kartal; Karagümrük, Trabzonspor, İstanbulspor ve Konyaspor ağlarını sarsarken; Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor, Adana Demirspor ve Pendikspor müsabakalarını boş geçti. 

 
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