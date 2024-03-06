Hasan Arat'tan Santos'a 'devam' şartı: 'Bize kupayı getir'

Dolmabahçe'de 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde hücumda zorlanan ve gol bulamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'a taraftarların eleştirileri artarak devam etse de yönetim desteğini sürdürüyor.
Ancak Başkan Hasan Arat ve ekibinin, Portekizli çalıştırıcıdan devam için tek bir talebi var: Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması.
ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI TALİ HEDEF
Beşiktaşlı kurmaylar, Süper Lig'de üçüncü sıra için Trabzonspor'la yarışılsa da ana hedef olarak Türkiye Kupası'nı görüyor. Yarı finalde, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'ne rakip olan siyah-beyazlılar, kupayı müzelerine götürüp yeni sezon öncesi moral bulmayı ve Süper Kupa oynama hakkını kazanmayı planlıyor. Bu nedenle Fernando Santos'tan en büyük beklenti, Türkiye Kupası'nın kaldırılması.
9 MAÇTAN 5'İNİ BOŞ GEÇTİLER
Savunmayı oturtmasına rağmen, hücumda başarılı olmadığı gerekçesiyle tepki gösterilen tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında 9 lig maçına çıktı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda sadece 9 kez rakip ağları sarsabildi. Üstelik bu golleri 4 maçta buldu, 5'inde ise sessiz kaldı. Kartal; Karagümrük, Trabzonspor, İstanbulspor ve Konyaspor ağlarını sarsarken; Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor, Adana Demirspor ve Pendikspor müsabakalarını boş geçti.
Ancak Başkan Hasan Arat ve ekibinin, Portekizli çalıştırıcıdan devam için tek bir talebi var: Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması.
ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI TALİ HEDEF
Beşiktaşlı kurmaylar, Süper Lig'de üçüncü sıra için Trabzonspor'la yarışılsa da ana hedef olarak Türkiye Kupası'nı görüyor. Yarı finalde, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'ne rakip olan siyah-beyazlılar, kupayı müzelerine götürüp yeni sezon öncesi moral bulmayı ve Süper Kupa oynama hakkını kazanmayı planlıyor. Bu nedenle Fernando Santos'tan en büyük beklenti, Türkiye Kupası'nın kaldırılması.
9 MAÇTAN 5'İNİ BOŞ GEÇTİLER
Savunmayı oturtmasına rağmen, hücumda başarılı olmadığı gerekçesiyle tepki gösterilen tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında 9 lig maçına çıktı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda sadece 9 kez rakip ağları sarsabildi. Üstelik bu golleri 4 maçta buldu, 5'inde ise sessiz kaldı. Kartal; Karagümrük, Trabzonspor, İstanbulspor ve Konyaspor ağlarını sarsarken; Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor, Adana Demirspor ve Pendikspor müsabakalarını boş geçti.