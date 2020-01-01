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Harden ve Westbrook, henüz Rockets'ın yanına katılmadılar

Houston Rockets süperstarları James Harden ve Russell Westbrook'un, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Rockets ile Orlando'ya henüz seyahat etmedikleri ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarları James Harden ve Russell Westbrook'un, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Rockets ile Orlando'ya henüz seyahat etmedikleri ortaya çıktı.

Ancak iki yıldız oyuncunun, yakın gelecekte NBA sezonun devam edeceği Walt Disney World'de bulunan Rockets'a katılacakları eklendi.

Sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, Harden NBA'de üst üste üçüncü kez sayı kralı olma yolundaydı. Harden, 61 maçta 34.4 sayı, 6.4 ribaund ve 7.4 asist ile oynuyordu. Bu arada Westbrook ise, Rockets ile ilk sezonunda 27.5 sayı, 8.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

2020 playoffları başlamadan önce, Rockets sıralama maçlarında sırayla Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers ile karşılaşacak.


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