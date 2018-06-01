Harden: "Bu sene o sene"

Houston Rockets süperstarı James Harden, Rockets için "Bu sene o sene" açıklamasını yaptı.
13 maçlık galibiyet serisinde bulunan Houston için, Harden "Oynadığım en iyi takım" şeklinde konuştu.
Rockets'tan beklentileri sorulduğunda, Harden'ın yanıtı şöyle oldu: "Bu sene o sene. Kesinlikle. Ön ofis, Daryl Morey ve Tad Brown, inanılmaz işler başardılar. Geçen sene Eric Gordon ve Ryan Anderson'ı getirdiler. Sonra Chris Paul, PJ Tucker, Luc Mbah a Moute, Gerald Green ve Joe Johnson... Bu, herhalde parçası olduğum en iyi takım, tepeden tırnağa. Takım içi kimyamız, koçlar da dahil olmak üzere - yani çok eğleniyoruz."
Bu sezonun en büyük MVP adaylarından biri olan Harden, sezonda 31.4 sayı, 8.9 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.