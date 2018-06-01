Harden: "Bu sene o sene"

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Houston Rockets süperstarı James Harden, Rockets için "Bu sene o sene" açıklamasını yaptı.13 maçlık galibiyet serisinde bulunan Houston için, Harden "Oynadığım en iyi takım" şeklinde konuştu.Rockets'tan beklentileri sorulduğunda, Harden'ın yanıtı şöyle oldu:Bu sezonun en büyük MVP adaylarından biri olan Harden, sezonda 31.4 sayı, 8.9 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.