Hamza Hamzaoğlu: "Gençlerbirliği'nde durumumu konuşacağım"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Hamza Hamzaoğlu: 'Gençlerbirliği'nde durumumu konuşacağım'
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25 Temmuz 2020 23:59
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kümede kalmalarını değerlendiren Hamza Hamzaoğlu "Zor bir sezon yaşadık. Dünyada ilk defa yaşanan bir olay hala gündemimizde. Bazı takımlar pandemi sürecini, bazı takımlar ise kötü geçirdi. İmkanlarımız ölçüsünde iyi bir sezon geçirdik. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Ligde kalmak önemliydi.Beşiktaş'ı tebrik ederim. Pozisyonları bizden daha iyi değerlendirdiler. Bizi zorlayarak penaltı kazandılar." dedi.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'ndeki geleceğiyle ilgili olarak ise "Başkanla, yarın (pazar) konuşacağız. Anlaşırsak devam ederiz, olmazsa yeni bir sayfa açarız." diye konuştu.



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