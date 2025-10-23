Hamsik'in oğlu, Kopenhag ile imzaladı!

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Napoli efsanesi Marek Hamsik'in oğlu Chrstian Hamsik, yeni takımına imza attı.
Danimarka ekibi Kopenahag, Marek Hamsik'in oğlunu renklerine bağladığı duyurdu.
Açıklamada genç futbolcunun, Ocak ayında 16 yaşına basmasının ardından Danimarka ekibine resmen katılacağı açıklandı.
