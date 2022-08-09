Halkbank, milli voleybolcu Mert Matic'i transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Mert Matic'i kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Domaljevac (Bosna Hersek), İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ve Spor Toto takımlarında forma giyen Matic ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



2017 yılında Türk vatandaşlığında geçerek milli takımda forma giymeye başlayan 27 yaşındaki oyuncu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Yakından tanıdığım ve takip ettiğim bir camiadayım. Buranın ne kadar profesyonelce yönetilen bir kulüp olduğunu duyuyordum, şahit oldum. Hedeflerinin yüksek olduğunu da biliyorum. Başarı egemen bir mizacım var. Bu açıdan kulübün hedefleri ile benimkiler, örtüşüyor. Oyuncuların birçoğu ile milli takımlardan tanıştığım için uyum sorunu da yaşamadım. Umarım şahane bir sezon geçiririz." diye konuştu.





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