Hakan Çalhanoğlu: 'Türk hoca mı istiyorlar!'

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.



Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "İlk maçtan sonra takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdik. Maça iyi başladık, bütün organizasyonlarımızı sergileyeme çalıştık. Çoğu da oldu. İzlanda'ya karşı senelerdir zorlandık ama bu sefer olmadı. Biz maça odaklanmıştık. Galibiyeti de hak ederek aldık." dedi.



Her hocaya saygısının sonsuz olduğunu belirten kaptan, "Her hocaya saygım sonsuzdur. Uzun yıllardır milli takıma geliyorum, çok hocayla çalıştım. Herkesin farklı fikirleri oluyor. Saygı duymak gerekiyor. Biz Avrupa Şampiyonası'nda da forvetsiz gol atan takımdık. Bugün hoca Umut'u koydu, iyi bir performans sergiledi diğer arkadaşlarımız gibi. O yüzden sisteme saygı duymamız gerekiyor." diye konuştu.



"BELKİ TÜRK HOCA İSTİYORLAR"



Montella'ya yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Düşüncem şöyle, belki Almanya'da doğdum büyüdüm diye böyle, beni gurbetçi olarak gören vardır. Hocayı yabancı olarak görüyorlar. Belki Türk hoca olmasını istiyorlar. Bu eleştiriler futbolda var ama olmaması gerekiyor. Hocanın bize katkısı ve emeği çok. Turnuva iyi geçti bizim için. İlk maçtan sonra reaksiyon gösterdik bugün. O aile havası hala var. Herkes birbirine sahip çıkıyor. Bu bizim için çok önemli."



Tecrübeli orta saha ayrıca, "Bana eleştiri her zaman oluyor. Kulaklarımı tıkamaya çalışıyorum. 21 yıl sonra Ballon d'Or'a bir Türk oyuncusu katıldı. Bunun gururunu yaşıyorum. Sonuçta ben ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Hedefim hep buydu. O yüzden duymamaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.



"INTER BENİ BIRAKMIYOR"



Hakan Çalhanoğlu, "Elimde olan bir şey değil, sözleşmem var. Geçen aylarda teklifler vardı. Inter'de kalacağımı söyledim. Inter de beni bırakmıyor. O yüzden elimde olan bir şey değil. En yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Milli maça gelince, 100 milli maçı başarmak istiyorum, bu her zaman hedefimdeydi. Vücudum da izin verirse sürdürebildiğim kadar sürdürmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.





