Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ekim ayının futbolcusu seçildi

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.

calendar 12 Kasım 2025 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ekim ayının futbolcusu seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, ekim ayında çıktığı maçlarda 4 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde bir kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye bir, Fiorentina'ya 2 gol attı.


Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, 5 gol bulduğu Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.