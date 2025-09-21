Hakan Bilal Kutlualp: 'Kaybeden kesinlikle üzülmesin'

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp konuştu.
Kaybedenin üzülmemesi gerektiğini söyleyen Hakan Bilal Kutlualp, şu ifadeleri kullandı:
"Kaybeden kesinlikle üzülmesin, bu Fenerbahçe içindir. Seçimden itibaren hemen Kasımpaşa maçını izlemeye gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz, Fenerbahçe'nin mutlaka şampiyon olması lazım!"
