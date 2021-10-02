Guti: 'Barcelona'nın hocası olabilirim'

El Larguero'ya yaptığı açıklamada ise, "Açıkçası gitmezdim, çünkü orası çok karışık. Hem bir Real Madridli olarak hem de ortadaki karışıklık nedeniyle orada görev yapmak çok zor. Ben Barcelona kaybettiğinde keyif alan biriyim. Bu yüzden Barcelona'da görev yapmam imkansız" sözlerini kullanarak şaşırttı.



Guti ayrıca Barcelona'da çalışacağına yönelik açıklaması ayyuka çıktıktan sonra kişisel twitter hesabından "Biraz mizah fena değil" açıklaması yaparak Barcelona'da çalışacağına yönelik sözlerinin şaka olduğunu söyledi.

Real Madrid'in eski kaptanı Guti, yaptığı açıklamada ezeli rakipleri Barcelona'da teknik direktör olarak çalışabileceğini söyledi ancak röportajın akşamında şaka yaptığını açıkladı.Efsane İspanyol oyuncu AS'a yaptığı açıklamada Real Madrid ile Barcelona arasındaki ezeli rekabetin Katalan ekibinde hocalık yapmasına engel olmadığını belirterek, "" diye konuştu. İspanyol efsane bu açıklamasının büyük ses getirmesinin ardındanGuti daha önce Real Madrid altyapılarında ve Beşikaş'ta yardımcı antrenörlük görevlerinin yanı sıra Almeira'da ilk teknik direktörlük görevini yapmıştı. Guti 2020 yazından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.