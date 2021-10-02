Guti: "Barcelona'nın hocası olabilirim"

Real Madrid efsanelerinden Guti, ezeli rakipleri Barcelona'da teknik direktörlük yapabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Guti: 'Barcelona'nın hocası olabilirim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2021 09:17
Real Madrid'in eski kaptanı Guti, yaptığı açıklamada ezeli rakipleri Barcelona'da teknik direktör olarak çalışabileceğini söyledi ancak röportajın akşamında şaka yaptığını açıkladı.

Efsane İspanyol oyuncu AS'a yaptığı açıklamada Real Madrid ile Barcelona arasındaki ezeli rekabetin Katalan ekibinde hocalık yapmasına engel olmadığını belirterek, "Neden olmasın? İnsanlara futbolcu olarak yaptıklarımdan sonra antrenörlük yaparak da ihtiyaç duyulacak her şeyi sahip olduğumu kanıtlamak istiyorum." diye konuştu. İspanyol efsane bu açıklamasının büyük ses getirmesinin ardından El Larguero'ya yaptığı açıklamada ise, "Açıkçası gitmezdim, çünkü orası çok karışık. Hem bir Real Madridli olarak hem de ortadaki karışıklık nedeniyle orada görev yapmak çok zor. Ben Barcelona kaybettiğinde keyif alan biriyim. Bu yüzden Barcelona'da görev yapmam imkansız" sözlerini kullanarak şaşırttı.

Guti ayrıca Barcelona'da çalışacağına yönelik açıklaması ayyuka çıktıktan sonra kişisel twitter hesabından "Biraz mizah fena değil" açıklaması yaparak Barcelona'da çalışacağına yönelik sözlerinin şaka olduğunu söyledi.

Guti daha önce Real Madrid altyapılarında ve Beşikaş'ta yardımcı antrenörlük görevlerinin yanı sıra Almeira'da ilk teknik direktörlük görevini yapmıştı. Guti 2020 yazından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.