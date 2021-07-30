Gustavo Campanharo: "Döneceğim!"

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, kısa sürede takıma katılacağını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gustavo Campanharo: 'Döneceğim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2021 12:52
Geçen sezon geçirdiği koronavirüs salgını sonrasında toparlayamayan ve hala tedavi gören Gustavo Campanharo, ligin ilk yarısında sarı kırmızılı formayı giyemeyeceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, tek başına antrenmanlara başladığını, kısa sürede takımla çalışmalara katılacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Gustavo Campanharo, "Herkes iyi olduğumu bilmeli. Zaten sahada antrenman yapıyorum ve en kısa zamanda takımla antrenman yapacağımı bildirmek isterim. Bana destek olan Kayserispor ailesine teşekkür ederim" dedi. (Kayseri Yenidoğan Haber)


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.