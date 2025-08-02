02 Ağustos
Arminia Bielefeld-Fortuna Düsseldorf
5-1
02 Ağustos
Westerlo-Zulte Waregem
3-1
02 Ağustos
Standard Liege-FCV Dender EH
1-1
02 Ağustos
Gent-RAAL La Louviere
1-0
02 Ağustos
Ried-RB Salzburg
2-2
02 Ağustos
Winterthur-Young Boys
1-1
02 Ağustos
Servette-St. Gallen
1-4
02 Ağustos
Basel-Grasshopper
2-1
02 Ağustos
FC Rostov-Samara
1-4
02 Ağustos
FC Krasnodar-Dinamo Moscow
1-0
02 Ağustos
Nizhny Novgorod-Lokomotiv Moscow
2-3
02 Ağustos
Cardiff City-Peterborough
2-1
02 Ağustos
Lech Poznan-Gornik Zabrze
2-1
02 Ağustos
Motherwell-Rangers
1-1
03 Ağustos
Mirassol-Vasco da Gama
0-022'
03 Ağustos
Fluminense-Gremio
03:00
02 Ağustos
Galatasaray-Lazio
2-2

Guendouzi: "Galatasaray taraftarına bayıldım"

Lazio'nun orta sahası Matteo Guendouzi, Galatasaray'a karşı çok zor bir atmosferde maça çıktıklarını belirtti.

calendar 02 Ağustos 2025 23:53 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Guendouzi: 'Galatasaray taraftarına bayıldım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hazırlık maçında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalan İtalya temsilcisi Lazio'nun Fransız oyuncu Matteo Guendouzi, çok zor bir atmosferde maça çıktıklarını belirtti.

Matteo Guendouzi, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Guendouzi, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Harika bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Gol atmak için bazı şanslar yakaladık. Çok zor bir atmosferinde oynadık. Bu stada gelip oynamak kolay değil. İyi oynadık ve bundan gurur duyabiliriz. Hala ligin başlamasına bir ay var. Daha hazır değiliz ama bugün yaptıklarımızdan dolayı gurur duymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.


"Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferleri yaşamanız gerekiyor"

Galatasaray taraftarının kendisini ıslıklamasına değinen Fransız orta saha, "Çok sevdim. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferleri yaşamanız gerekiyor. Ben sahada her şeyimi vermeye çalışan bir oyuncuyum. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferlerde oynadığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Burada müthiş bir atmosfer var. Her zaman bu stat doluyor. Taraftarlar, takımının sürekli arkasında. Bu tarz taraftarlarla gurur duymalısınız. Benim ve takımım için değişen bir şey yok. Buraya gelip güzel bir atmosferde oynadığımız için mutluyuz. Her zaman bu tarz statlarda maç oynamıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray ile daha önce karşılaştığını dile getiren Guendouzi, "İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Gerçekten çok iyi bir takım. Söylediğim gibi burada sergilediğimiz oyundan dolayı çok gururluyuz." şeklinde konuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.