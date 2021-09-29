Guardiola: 'Messi'yi 90 dakika boyunca tutamazsını'

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Guardiola maçı koparan golü atan eski öğrencisi Messi'yle ilgili, "Leo'yu 90 dakika boyunca kontrol altında tutmak imkansız. Messi'ye başarılar diliyorum. Paris'te mutlu hissediyorsa kendini ben de onun adına mutlu olurum. Bir kaç nedenden dolayı ailesiyle birlikte Paris'e gitmek istedi. Ona her şeyin en iyisini diliyorum." diye konuştu.



Karşılaşmada aldıkları skordan memnun olmasa da performanslarından memnun olduğunu belirten Guardiola, "Chelsea maçındaki gibi takımın gösterdiği performans iyi ama skoru almayı başaramadık" diye konuştu.



PSG'de forma giyen Marco Verratti'nin performansına değinen Guardiola, "Futboluna aşık oldum. Olağanüstü bir oyuncu. Baskı altında bile ekstra topa dokunuş zamanı olmasına rağmen ekstra paslar atabilecek kalitede. İlk yarıda onu tutmayı başaramadık, ikinci yarıda De Bruyne ile daha iyi kontrol ettik" açıklamasını yaptı.



