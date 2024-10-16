Serbest oyuncu Scotty Pippen Jr.'ın, Memphis Grizzlies ile standart çok yıllık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



NBA'de kendine yer edinmeye çalıştığı birkaç sezonun ardından Pippen Jr., Grizzlies ile bir kontrat imzaladı.



ESPN'den Shams Charania, Grizzlies'in Pippen Jr. ile standart çok yıllık bir sözleşme imzaladığını söyledi. ESPN'den Bobby Marks'a göre Pippen, Grizzlies için son iki açık kadro yerinden birini almış oldu.



Pippen Jr., 2022'de Vanderbilt Üniversitesi'nden draft edilmeden ayrılmış ve Los Angeles Lakers'a katılarak, 2022-23 sezonunun çoğunu G League ekibi South Bay Lakers'ta geçirmişti. Ocak ayında Grizzlies ile iki yönlü bir sözleşme imzalamadan önce Pippen Jr., 2023-24 sezonu öncesinde South Bay'e yeniden katılmıştı.



Memphis'in 2023-24 sezonunda yaşadığı sakatlık sorunlarının ortasında, Pippen Jr. 21 karşılaşmada forma giyerek maç başına 25.1 dakika oynarken, 12.9 sayı, 4.7 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



