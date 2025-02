Memphis Grizzlies genel menajeri Zach Kleiman, yıldız oyun kurucu Ja Morant'ın takas edileceğine dair iddiaları kesin bir dille reddetti.



The Daily Memphian'dan Drew Hill'e konuşan Kleiman, "Bazı yöneticilerin, bizim Ja'yı takas edeceğimiz yönünde hayaller kurmasını anlayabiliyorum. Ancak bu sadece bir hayal. Ja'yı takas etmiyoruz. Onu, bu takımı ve bu şehri hafife almaya devam edin, biz de sahada performansımızla gereken cevabı vereceğiz. Bu saçmalığa daha fazla yanıt vermeyeceğim ve tekrar basketbola odaklanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.



Kleiman'ın bu açıklaması, NBA muhabiri Howard Beck'in "The Ringer NBA Show" programında Morant'in yaz aylarında takas edilebileceğine dair yaptığı yorumun ardından geldi.



Beck, "Takas dönemi boyunca yöneticilerle sürekli temas halindeyim Her zaman sıradaki büyük takasın kim olabileceğini araştırıyoruz, değil mi? Luka Doncic takası hepimizi şok etti. Jimmy Butler'ı gördük, Giannis hakkında yeniden söylentiler başladı ve bir yöneticiden beklenmedik bir şekilde şu sözleri duydum: 'Bu yaz Ja'yı gözden kaçırmayın'" ifadelerini kullandı.



Beck, ayrıca "Ja'nın geçmişte bazı sorunları oldu. Uzun süredir her şey yolunda gidiyor, bu yüzden eski meseleleri tekrar gündeme getirmek istemem. Ancak bir noktada takımlar yön değiştirir Bunun gerçekleşeceğini ya da gerçekleşmesi gerektiğini söylemiyorum. Sadece izlemeye değer bir gelişme olarak görüyorum" şeklinde konuştu.



Ja Morant, geçtiğimiz sezon ligin etik kurallarına aykırı davranışları nedeniyle NBA tarafından 25 maç men cezası almıştı. Ocak 2024'te omuz ameliyatı geçiren yıldız oyuncu, sezon boyunca yalnızca dokuz maçta forma giyebildi.



İki kez All-Star seçilen Morant, 2024-25 sezonunda da sakatlıklarla boğuşarak 22 maç kaçırdı. Şu ana kadar oynadığı 32 maçta 20,7 sayı, 4,3 ribaund ve 7,4 asist ortalamaları yakaladı. Genç yıldız, 2027-28 sezonunun sonuna kadar Memphis Grizzlies ile sözleşmeli.