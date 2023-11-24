Memphis Grizzlies, guard oyuncular Shaquille Harrison ve Jaylen Nowell'ı kadroya ekledi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Grizzlies'in takımdaki birkaç önemli sakatlığa karşılık olarak Harrison ve Nowell'a 10 günlük kontrat verdiğini açıkladı.



NBA, kadroda yıldız oyuncu Ja Morant'in da 25 maçlık uzaklaştırma cezası da dahil olmak üzere beş oyuncunun en az iki haftadan fazla parkelerden uzak kalması beklendiği için, Grizzlies'e geçtiğimiz günlerde sakat oyuncu istisnası vermişti.



Sakatlık geçiren oyuncular arasında takımın önemli oyuncuları Steven Adams (sezonu kapattıran diz ameliyatı) ve forvet Brandon Clarke (Aşil sakatlığı) yer alıyor.



Ayrıca guard Marcus Smart, guard Luke Kennard, forvet Xavier Tillman ve forvet Jake LaRavia da takımın kısa vadede oynamayan oyuncuları arasında bulunuyor.



EuroLeague ekiplerinden Olimpia Milano Crvena Zvezda'nın da ilgisini çekmiş olan 30 yaşındaki Harrison, daha önce Grizzlies'le hazırlık maçlarında forma giyip serbest bırakıldıktan sonra sekizinci kez NBA'e geri dönecek.



24 yaşındaki Nowell ise, Minnesota Timberwolves'ta dört sezon oynadıktan sonra Grizzlies'e katıldı. Bu sezon Nowell, Memphis'te yer bulmadan önce Sacramento Kings'in G League takımı Stockton'da forma giymişti.





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