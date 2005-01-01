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Green emeklilikten döndü, G League'e gidiyor!

Eski NBA oyuncusu Gerald Green'in, emekliliğinden dönerek bir G League takımıyla anlaşma imzalamayı planladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Gerald Green'in, emekliliğinden dönerek bir G League takımıyla anlaşma imzalamayı planladığı iddia edildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Houston'da oyuncu geliştirme koçu olarak çalışan Green, NBA'de bir anlaşma bulma umuduyla G League ekibiyle sözleşme imzalayacak.

Green, başlangıçta 22 Ekim'de ligden emekli olmuş ve ardından Houston'ın koçluk kadrosunda işe başlamıştı. 35 yaşındaki oyuncu, kırık ayağından ameliyat olduğu için 2019-20 sezonunun tamamında kadro dışı kalmıştı.

Green, kariyerinin başladığı 2005 yılından bu yana sekiz NBA takımında forma giymiş ve NBA kariyeri boyunca 9.7 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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