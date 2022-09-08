Chelsea, Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra Brighton'ın menajeri Graham Potter ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



47 yaşındaki menajer Graham Potter, "Chelsea'de görev alacağım için inanılmaz gururlu ve mutluyum. Chelsea'nin yeni sahipleriyle birlikte başarılara ulaşacağımıza eminim. Taraftarların gurur duyacağı bir takım ve kültür oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Brighton'a bana bu şansı ve fırsatı verdiği için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.



Chelsea'nin yeni sahibi ve başkanı Ted Boehly, "Graham'ı Chelsea'ye getirdiğimiz için mutluyuz. Premier Lig'de bulunan ve vizyonuyla kendini kanıtlamış biriyle ortaklık yaptık. Sadece sahada değil, saha dışında da çok yetenekli birisi. Chelsea'yi çok daha başarılı hale getirecek. Önceki kulüplerinde çok büyük başarılar elde etti ve kendisini sürekli geliştirdi. Graham ve ekibini mutlulukla karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.



47 yaşındaki futbol adamı, adını Östersunds'ta duyurdu. Ardından Sweansea'de başarılı bir dönem geçiren Potter, Mayıs 2019'dan bu yana Brighton & Hove Albion'a geçti. Brighton'ı Premier Lig'in etkili takımlarından biri haline getiren Potter, Chelsea'ye transfer oldu.



Chelsea, Potter için Brighton'a 18.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.





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