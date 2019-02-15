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Göztepe'den tesis açıklaması

Göztepe Başkanı Talat Papatya, yapılması planlanan Torbalı tesileri için açıklamalrda bulundu.

Kaynak: DHA
Göztepe'den tesis açıklaması
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15 Şubat 2019 15:31
Göztepe Başkanı Talat Papatya Torbalı'da en kısa zamanda temeli atılacak altyapı tesisleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tesis yatırım için 7 milyon TL'lik nakit desteği verdiğini hatırlatan Papatya, "Şampiyon olduğumuz ve Süper Lig'e yükseldiğimiz 2016-2017 sezonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu kulübümüze şampiyonluk primi vermeyi teklif etti. Başkanımız Mehmet Sepil ise o dönemde şampiyonluk primi yerine İzmir sporuna ve gençliğine hizmet edecek altyapı tesis projemizin belediye tarafından daha büyük bütçeyle desteklemesi yönünde fikir beyan etti. 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar sonra Süper Lig'de İzmir'i temsil edecek olan Göztepe'yi ödüllendirmek amacıyla genç sporculara hizmet edecek tesislerimize destek olunacağı yönünde karar alındı. 2 yıldır devam eden süreç geçtiğimiz hafta itibarıyla sona erdi ve belediye meclisinden çıkan kararla 2 yıldır beklediğimiz tesis desteği nihayete erdi. Bu yatırımın kulübümüz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin yetişeceği Torbalı'da yapacağımız altyapı tesisi şehrimize çok yakışacak" dedi.

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