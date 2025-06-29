Göztepe, yeni sezon için açılışı yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla start aldı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise 5'e 5 oyunla günü tamamladı.
Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edip hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla start aldı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise 5'e 5 oyunla günü tamamladı.
Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edip hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.
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